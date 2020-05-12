ترامپ: انتخابات را می‌ بَرم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه، بار دیگر به رسانه‌های کشورش تاخت و مدعی شد که به رغم توطئه‌هایشان، همچنان فاتح رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰ است.

وی در این باره نوشت: رسانه‌های از مد افتاده، کاملا از کنترل خارج شده‌اند. ببینید چطور در توطئه‌چینی همدستی می‌کنند. آنها دشمن مردم هستند اما نگران نباشید، پیروزی ماه نوامبر از آن ما است!

گفتنی است ترامپ که هیچ‌گاه نظر مساعدی به رسانه‌های جریان‌ساز حزب دموکرات نداشته است، این روزها دامنه اتهام‌زنی خود را فراتر برده و آنها را همدست چین معرفی می‌کند.

خوش‌بینی ترامپ به پیروزی در رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در حالی است که کارزار انتخاباتی وی به شدت تحت تاثیر سوء مدیریت در مهار ویروس کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن قرار گرفته است.

در این میان، برخی رسانه‌ها خبرهایی منتشر می‌کنند که از شکاف و ناامیدی در حزب جمهوریخواه حکایت دارد. به عنوان مثال، چندی پیش «دیلی بیست» مدعی شد که جو بایدن نامزد مطرح حزب دموکرات به دنبال سازماندهی گروهی متشکل از جمهوریخواهان ناراضی از ترامپ است.

روزنامه واشنگتن پست نیز مدعی است، جمهوریخواهان بیم آن را دارند که در نتیجه سیاست‌های ترامپ، در انتخابات کنگره که پاییز برگزار می‌شود؛ اکثریت سنا را به دموکرات‌ها واگذار کنند.