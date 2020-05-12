منابع آبی پایدار برای کشت گلخانه ای پارسیان اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاپور در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان، خواستار سرعت بخشی در نهایی شدن و ابلاغ تخصیص آب پایدار برای کشت گلخانه‌ای در شهرستان پارسیان شد.

وی بیان داشت: آب یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه اقتصادی و کشاورزی است و مدیریت صحیح آن برای این شهرستان بسیار ضروری است.

فرماندار پارسیان با تاکید بر آموزش فرهنگ صحیح مصرف منابع آب به مردم اظهارداشت: آب منطقه باید با جدیت پیگیری شده و با قاطعیت نسبت به تخلفاتی که صورت می‌گیرد، برخورد قانونی انجام شود.

رضاپور از آمادگی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه کشت گلخانه‌ای پارسیان به منظور مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: مشوق کشاورزان شهرستان برای کشت گلخانه‌ای هستیم.

۱۲۱۵ حلقه چاه دارای مجوز در پارسیان وجود دارد

فرماندار پارسیان اظهارداشت: از مجموع هزار و ۷۶۰ حلقه چاه کشاورزی، هزار و ۲۱۵ حلقه چاه دارای مجوز هستند. از این تعداد چاه مجوز دار ۸۹۵ مورد دارای کنتور حجمی و ۲۵ مورد کنتور حجمی هوشمند هستند.

وی تاکید کرد: در سالجاری با مخالفانی که چاه‌های کشاورزی خود را تغییر کاربری داده‌اند و کنتور ندارند، برخورد خواهد شد.

فرماندار پارسیان بیان داشت: ۱۱ مورد حکم برای زمین‌های کشاورزی که در حریم رودخانه‌ها ومسیل ها بوده‌اند، تصمیم‌های لازم برای رفع تصرف آنها گرفته شده است. تجاوز به حریم رودخانه‌ها یکی از دلایل وقوع سیل اخیر بوده که لازم است به این موضوع بیشتر توجه شود.

طبق اعلام سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، توسعه کشت گلخانه‌ای در سال ۹۸ به ۲ برابر افزایش یافت و از ۳۰۰ هکتار تعهد ابلاغی به وزارت جهادکشاورزی این میزان به ۶۴۵ هکتار رسید و استان در این زمینه توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

در راستای ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه‌ای، در آذرماه ۹۸، ۵ هزار و ۱۳۶ هکتار سطح گلخانه‌ای در استان فعالیت خود را آغاز کرد که برای ۴۵ هزار نفر نیز اشتغالزایی صورت گرفت.