۵ شهید شناور کنارک از استان فارس هستند/ اسامی شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ارتش در استان فارس، اسامی این شهدا شامل شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو از داراب، شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یاراحمدی از خرامه، شهید ناو استوار یکم تفنگدار سیدمرتضی خادمی‌حسینی از ممسنی، شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون‌فر از ممسنی، شهید ناو استوار دوم عرشه سیدحامد جعفری از ممسنی روستای آب‌پخشان هستند.

پیکر مطهر شهید اسماعیل پورخسرو از شهدای ناوچه کنارک امروز، ۲۳ اردیبهشت ماه وارد شیراز می‌شود.

مراسم استقبال از پیکر پاک این شهید از شهدای ناوچه کنارک امروز ساعت ۱۵ از فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز با حضور مسئولان لشکری، کشوری و استانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انجام تشریفات نظامی برگزار، سپس با حضور فرماندهان و همکاران برای خاکسپاری تا زادگاهش شهرستان داراب مشایعت و پس از تشییع با حضور مردم شهیدپرور داراب در گلزار شهدای آن شهرستان به خاک سپرده خواهد شد.

یادآور می‌شود، زمان و مکان تشییع پیکرهای مطهر ۵ شهید دیگر از شهدای ناوچه کنارک که از فرزندان غیور استان فارس هستند، بعد از سیر مراحل قانونی و انتقال به استان متعاقباً به اطلاع هم استانی‌های ارجمند خواهد رسید.