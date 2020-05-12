۶۰۰ خانواده نیازمند شادگانی سبد غذایی دریافت کردند

عبدالرضا هنرمند در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارزش هر یک از این سبدهای غذایی ۱۳۰ میلیون ریال است، گفت: تاکنون ۶۰۰ خانوار نیازمند در شهرستان شادگان این سبدهای غذایی را دریافت کردهاند.
وی افزود: طرح سه مرحلهای رزمایش «همدلی» شهرستان شادگان در نیمه اول ماه رمضان امسال با جذب ۶۰۰ سبد غذایی جمعاً به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شادگان به منویات مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش ملی «بخشش ایرانیان» برای همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا اشاره کرد و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) با عنوان پویش ملی «بخشش ایرانیان» در راستای بهرهمندی از ظرفیت مردم، خیران و نیکوکاران و ترویج سنت حسنه اطعام نیازمندان طرحی را تحت عنوان «اطعام مهدوی» برای اجرا در دستور کار قرار داده است.
هنرمند در پایان با اشاره به اجرای رزمایش کمک مؤمنانه برای رسیدگی به امور معیشتی نیازمندان آسیبدیده از بیماری کرونا که دچار عقبافتادگی مالی شدهاند، بیان کرد: آغاز این رزمایش به طور عملی با توزیع ۶۰۰ سبد غذایی در شهرستان شادگان آغاز شد.
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