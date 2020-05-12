به گزارش خبرنگار مهر، پرویز زرگر پیش از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان البرز در سال جاری، اظهار کرد: برخی از جایگاه‌های سوخت، واحدهای صنفی و بانک‌ها سال گذشته به دلیل اغتشاشات به وجود آمده آسیب دید که با صرف زمان و هزینه ترمیم و دوباره فعال شد.

وی به وضعیت مجتمع تجاری گلشهر اشاره کرد که در همان روزها دچار آتش سوزی شد و گفت: با گلریزان و کمک‌های مالی این مجتمع دوباره بازسازی شد و هم اکنون بخشی از واحدهای صنفی آن فعال شده اند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به شیوع کرونا که بازار را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: فروردین ماه امثال بسیاری از اصناف تعطیل شدند تا بتوانیم با کرونا مقابله کنیم.

زرگر با تولید مواد ضدعفونی در استان اشاره کرد و گفت: در این ایام ۴۳ واحد عرضه مواد ضدعفونی در استان دایر شد.

وی در بخش دیگری به تأثیر کرونا در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای فعال استان در حوزه گردشگری آسیب جدید دیدند که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز به رصد وضعیت انبار کالاهای اساسی در استان اشاره کرد و گفت: مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی بررسی خواهد شد.

زرگر با اشاره به تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی استان، گفت: استان البرز سال گذشته شاهد رشد ۷۲ درصدی در بخش صادرات بود همچنین برای ۴۳ هزار نفر اشتغال ایجاد شد این مهم در سال جاری باید مدیریت شود.

وی میزان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های استان در سال گذشته را هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید در حوزه گردشگری روی اشتغال زایی تمرکز کنیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: امسال از واحدهای تولیدی و صنعتی که با ۸۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند حمایت بیشتری می‌شود.