بیمارستان «پزشکان بدون مرز» کابل هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، خبرها حاکی از حمله افراد مسلح به بیمارستانی واقع در منطقه «دشت برچی» کابل است.
شنیدهها حاکی از وقوع دو انفجار و صدای تیراندازی است. منابع امنیتی نیز وقوع انفجار را تأیید میکنند.
ظاهراً در این حمله، یکی از مراکز وابسته به پزشکان بدون مرز هدف قرار گرفته است.
طبق برخی روایتها، ابتدا یک عامل انتحاری خود را منفجر کرده و سپس شلیک گلوله آغاز شده است. درگیری همچنان به شدت ادامه دارد.
در همین حال، وزارت کشور افغانستان تأیید میکند که چند مهاجم مسلح به یک مرکز پزشکی واقع در حوزه سیزدهم امنیتی کابل نفوذ کردهاند.
در حال حاضر، نیروهای ویژه پلیس برای مهار حمله به محل رسیدهاند.
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