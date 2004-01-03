كشف يك دستگاه تريلي حامل مواد مخدر در استان همدان

به گزارش خبرگزاري مهر اين تريلي حاوي 13 كيلو و 165 گرم ترياك بود و تمام متهمين اين پرونده در اين رابطه دستگير و پرونده آنها تحت رسيدگي قرار گرفت .

پدر فرزند معتاد خودرا كشت

همچنين در پي گزارش خودكشي يك فرد 35 ساله در داخل حمام منزل خود ، ماموران آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان تويسركان با مراجعه به محل وقوع جرم ، پس از مشاهده جسد و آلات جرم ، به نحوه خودكشي وي مظنون شدند و پس از هماهنگي با مقام قضائي و بررسي هاي لازم ، برادر مقتول جهت بررسي هاي بيشتر به اداره آگاهي اعزام شد.

وي در برسي هاي اوليه هر گونه دخالتي در اين مورد را انكاركرد امادر تحقيقات بيشتر و با شگردهاي خاص پليسي به بيان حقيقت پرداخت و گفت : شب گذشته برادر معتادم ضمن مشاجره سخت با خانواده منزل را ترك كرد وپس از مدتي در حاليكه لباسهايش گل آلود بود به خانه بازگشت و به داخل حمام رفت ، پدر نيز با مشاهده اين وضع با بيان اينكه الان وقتش است كه راحتش كنم به طرف او حمله كرد و ضربات متعدد چاقورا به پهلو و بدن وي وارد آورد تا اينكه او بي حال روي زمبن افتاد.

وي در ادامه افزود: پدرم سپس وقتي متوجه شد او هنوز جان دارد با تيشه دو ضربه به او وارد كرد و درب حمام را تا صبح بست و شيشه حمام را شكست تا وانمود كند او خودكشي كرده است .

پس از اين اظهارات بلافاصله پدر مقتول دستگير و او به قتل فرزند خود اعتراف كرد .