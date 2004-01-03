نامه حضرت امام (ره) درباره غيرقانوني بودن نهضت آزادي قابل تشكيك نيست

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود : تمام نامه هايي كه با امضاي امام ره است، ايشان با دست خط خودشان نوشته اند و ادعاهاي آقاي يزدي و ديگران كذب بوده و صحت ندارد.

محتشمي پور تاكيد كرد: طرح اين مساله كه جلسه اي بوده و حاج احمدآقا صحبتي كرده اند دروغ است، و در مجموع اصل و فرع اين مساله صحت ندارد.

وي تصريح كرد: اين نامه مربوط به حضرت امام ره است و مورد تاييد همه است و حرفهايي كه توسط اين افراد گفته مي شود اهميتي ندارد. اين نامه در همان زمان براي همه مقامهاي كشور از جمله رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير اطلاعات و ميرحسين موسوي نخست وزير وقت ارسال شده است.

محتشمي پور تاكيد كرد : همه مسئولان در آن زمان به طور همزمان در جريان نامه امام ره قرار گرفتند. يعني همان زماني كه براي من ارسال شد براي ديگر مقامهاي كشور نيز ارسال شده بود. بر اين اساس هيچ كس نمي تواند درباره اين نامه تشكيك و به آن خدشه اي وارد كند و اين آقايان در هر مقطعي براي مطرح كردن خودشان اين موضوع را طرح مي كنند.

وي در ادامه اضافه كرد: تعجب مي كنم از اينكه با توجه به اينكه كارشناسان خط دادگستري در زمان حيات مرحوم حاج احمد آقا در موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) حاضر شده و خط هاي امام را بررسي كردند و رسما نسبت به آن نظر دادند كه اين نامه به خط امام است، چرا در مقابل نشر اكاذيب توسط كساني مانند دكتر يزدي اقدامي نمي كنند.

وي تاكيد كرد: نهضت آزادي با شكايت موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام ره به دادگاه نيز رفته و در آنجا محكوم شده است، و اين هم يكي از حرفهاي غيرصحيح و كذب اين افراد است.



