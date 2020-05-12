‌به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرهماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به تصمیمات استان درخصوص برگزاری مراسم شب احیا در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: این تصمیم منوط به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا است و تاکنون موافقتی در این زمینه صورت نگرفته است و استان کما فی السابق با مصوبات قبلی عمل خواهند کرد.

استاندار قم با بیان اینکه در صورت تغییر تصمیمات در این زمینه به سرعت مردم در جریان قرار خواهند گرفت، افزود: بقاع متبرکه و امامزادگانی که دارای فضای باز هستند می‌توانند با حفظ فاصله اجتماعی برنامه شب احیا داشته باشند.

وی با بیان اینکه در مساجدی که دارای فضای باز هستند مراسم شب‌های احیا برگزار خواهد شد، تصریح کرد: صدا و سیما نیز باید نمایش این حضور شکوهمندانه ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در دستور کار قرار دهد.

سرمست با تأکید بر اینکه در حاضر عمده نگرانی بازگشت استان به روزهای تشدید بیماری است، تصریح کرد: با همه تلاش‌های صورت گرفته استان اکنون در وضعیت منطقه زرد قرار گرفته اما متخصصان معتقدند به دلیل رفتار ناشناخته این ویروس در صورت عدم رعایت ممکن است منجر به شیوع مجدد بیماری شود.

استاندار قم با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری رسانه‌های معاند تمام تلاش خود را برای تبلیغ علیه قم به کار گرفتند تا علم و دین را مقابل هم قرار دهند، خاطرنشان کرد: تمام نگرانی ما از بروز و شیوع مجدد بیماری است که نه تنها همه تلاش‌ها را زیر سوال می‌برد بلکه تبلیغات منفی علیه قم و دین اوج می‌گیرد و این برای ما قابل قبول نیست، از همین رو همه تلاش خود را برای حفظ همدلی شکل گرفته در مسیر مقابله با این بیماری به کار می‌گیریم.