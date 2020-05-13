برگزاری جلسه خرید کتاب ارشاد در خرداد/بودجه نامعلوم است

خبرگزاری مهر-گروه فرهنگی:

هفته گذشته، نخستین گزارش مصوبات هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۹ منتشر و اعلام شد که در جلسه ۶۱۹ هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۶۳۵ عنوان کتاب در ۵۵ هزار و ۸۰۰ نسخه به مبلغ کل ۱۶ میلیارد و۷۵۶ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به وضعیت متفاوت بودجه‌ای سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتظارات برخی ناشران از این وزارتخانه برای خرید کتاب از مهرزاد دانش دبیر این هیأت و نیز مدیرکل دفتر چاپ درباره وضعیت خرید کتاب در سال جاری جویای اطلاعاتی شدیم.

دانش در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مصوبات اعلام شده در هفته جاری مربوط به جلسه ۶۱۹ هیأت بود که در اوایل بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. علت با تأخیر اعلام شدنش نیز به وضعیت جاری کشور و شیوع کرونا و نیمه‌تعطیل شدن بیشتر دستگاه‌های دولتی باز می‌گشت. در نهایت با پیشنهاد ما و تأیید معاون فرهنگی این صورت‌جلسه در سال جاری اعلام و مقرر شد، ناشران به صورت نوبت‌بندی و بر اساس جدول حروف الفبا برای تحویل کتاب‌های خریداری شده اقدام کنند.

وی در ادامه درباره وضعیت این هیأت در سال جاری گفت: هنوز از ابتدای سال جلسه تازه‌ای تشکیل نشده است و فکر می‌کنم نخستین جلسه هیأت در سال جاری در نیمه خرداد ماه برگزار شود.

دانش در ادامه تاکید کرد: ما ابلاغیه و مصوبه خرید کتاب در سال جدید را هنوز دریافت نکرده‌ایم و بدون این ابلاغیه درباره میزان خرید و حجم آن در جلسات کارشناسی نمی‌توانیم اعمال نظر کنیم.

دبیر هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: البته میزان کتاب‌های رسیده به دبیرخانه برای بررسی نیز به تناسب سال‌های قبل کمتر شده و جلسات آتی ما نیز به صورت محدود برگزار و آثار را بررسی می‌کند.

لازم به یادآوری است، هیأت خرید کتاب در حال حاضر آثار منتشر شده در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را برای خرید دریافت و بررسی می‌کند.