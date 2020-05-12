پُل «شهدای دانش آموز» بروجرد پس از ۸ سال به ایستگاه افتتاح رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه پل شهدای دانش آموز (رودکی) بروجرد از سال ۱۳۹۲ توسط شهرداری کلید خورد و پس از آن برای اجرا به دفتر فنی استانداری واگذار شد که در مجموع تا پایان سال ۹۷ تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

به دلیل تأخیر در عملیات اجرایی، ادامه این پروژه بنا به دستور استاندار لرستان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان واگذار شد که انعقاد قرارداد پروژه در فروردین ۹۸ انجام شد و علی رغم همه مشکلات این پروژه تا پایان سال به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسید.

در دهه فجر سال گذشته استاندار لرستان در حاشیه بازدید از پروژه‌های قابل افتتاح در بروجرد قول داد پروژه پل شهدای دانش آموز بروجرد تا قبل از پایان سال ۹۸ به افتتاح برسد اما متأسفانه این مهم محقق نشد و بهره برداری از این پروژه ضروری به موعد دیگری موکول شد و تا به امروز شاهد به عقب افتادن وعده و وعیدهای متولیان امر بوده‌ایم.

با تحت فشار قرار دادن استانداری به جهت اتمام هر چه سریع‌تر این پروژه از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوطه در بروجرد، امروز خبر افتتاح پروژه پل شهدای دانش آموزی بروجرد از زبان فرماندار بروجرد مسرت بخش بود.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: پل شهدای دانش آموز بروجرد یکی از پروژه‌هایی بود که طی چند سال گذشته به دست فراموشی سپرده شده بود.

وی افزود: خوشبختانه این پروژه با مساعدت و پی گیری های استاندار لرستان، روزهای پایانی را برای افتتاح و بهره برداری می‌گذراند.

فرماندار بروجرد تاکید کرد: پایان ماه مبارک رمضان امسال شاهد افتتاح پروژه پل شهدای دانش آموز (رودکی) بروجرد خواهیم بود.

به هر حال انتظار می‌رود، با تخصیص اعتبارات لازم از سوی مسئولان استانی و جذب حداکثری اعتبارات تخصیص یافته توسط مسئولان شهرستانی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افتتاح و بهره برداری از تمامی پروژه‌های نیمه تمام رها شده در شهرستان بروجرد باشیم.