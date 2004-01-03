كشفيات اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي در گيلان

به گزارش خبرگزاري مهر ، به دنبال گزارشات واصله به ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي استان گيلان و در راستاي طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي در آذر ماه طي چند عمليات مختلف جداگانه و با هماهنگي مقامات قضايي تعداد 20هزار و 523 بطر مشروبات الكلي ، يك هزار و 692 ليتر مشروبات دست ساز ، 3 هزار و 558 حلقه فيلم ويدئو ، و يك هزارو 306 دست پاسور كشف شد.

بنا بر اين گزارش در ادامه طرح جمع آوري سلاحهاي غير مجاز ، مامورين فرماندهي انتظامي گيلان موفق شدند 102 قبضه انواع سلاحهاي شكاري و جنگي را نيز كشف كنند .

مركز اطلاع رساني ناجا همچنين اعلام كرد : ماموران پاسگاه انتظامي شاهور در حين گشت زني در حوزه استحفاظي جاده كامياران - مريوان ، پس از متوقف كردن يك دستگاه خود روي مشكوك ، تعداد 2 هزار و 384 قوطي انواع مشروبات الكلي را كشف كردند .

اين گزارش حاكي از آن است كه متهمان پس از رد پيشنهاد رشوه 10 ميليون ريالي آنان از سوي ماموران با آنها درگير شده و بعد از دستگيري تحويل مقامات قضايي شدند .

مركز اطلاع رساني ناجا در ادامه از دستگيري 6 تن در ارتباط با جعل مدارك و اسناد دولتي در اهواز و خرمشهر خبر داد .

به گزارش اين مركز ، ماموران انتظامي و مبارزه با مواد مخدر و كالاي قاچاق استان اردبيل در چند عمليات جداگانه موفق شدند يك هزارو 805 قوطي انواع مشروبات الكلي و بيش از يك كيلو مواد مخدر را كشف و متهمان را تحويل مقامات قضايي دهند .