جزئیات فعالیت مراکز اهدای خون در جهرم اعلام شد

بنی هاشمی فعال هستند. یعقوب رضائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در شب‌های قدر علاوه بر پایگاه مرکزی اهدای در جهرم، پایگاههاشمی فعال هستند.

وی افزود: پذیرش داوطلبان اهدای خون در پایگاه مرکزی از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۱ بامداد و در پایگاه بنی هاشمی از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۴ انجام می‌شود.

رئیس انتقال خون جهرم بیان نداشت: هر دو پایگاه انتقال خون جهرم در طول ماه مبارک رمضان همه روزه از ۸ صبح الی ۱۳ ظهر فعال و پایگاه مرکزی انتقال خون جهرم در طول ماه رمضان علاوه بر صبح‌ها، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰ فعال و پذیرای اهداکنندگان خون است.