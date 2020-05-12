جزئیات فعالیت مراکز اهدای خون در جهرم اعلام شد

یعقوب رضائیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در شبهای قدر علاوه بر پایگاه مرکزی اهدای در جهرم، پایگاه بنی هاشمی فعال هستند.
وی افزود: پذیرش داوطلبان اهدای خون در پایگاه مرکزی از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۱ بامداد و در پایگاه بنی هاشمی از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۴ انجام میشود.
رئیس انتقال خون جهرم بیان نداشت: هر دو پایگاه انتقال خون جهرم در طول ماه مبارک رمضان همه روزه از ۸ صبح الی ۱۳ ظهر فعال و پایگاه مرکزی انتقال خون جهرم در طول ماه رمضان علاوه بر صبحها، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰ فعال و پذیرای اهداکنندگان خون است.
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