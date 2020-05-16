انتقال تجارب موفق شهرداری کاشان به اعضای مجمع شهرداران آسیایی

مهدی بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور شهرداری کاشان در نخستین کنفرانس آنلاین شهرداران آسیایی اظهار داشت: این کنفرانس به صورت بر خط با حضور مدیران ارتباطات و همچنین بحران دستگاه‌های عضو مجمع شهرداران آسیایی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس اشتراک گذاری تجارب اعضا برای مبارزه با ویروس کرونا بود، ابراز داشت: اعضا ضمن آشنایی دستاوردهای همدیگر در مبارزه با کرونا در زمینه هماهنگی برای اجرای برنامه‌های آینده این مجمع اقداماتی انجام دادند.

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کاشان از انتقال تجارب موفق شهرداری کاشان به دیگر اعضا برای مبارزه با کرونا در این کنفرانس خبر داد و تصریح کرد: در این نشست دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی از تشکیل هفت کمیته تخصصی این مجمع خبر داد و خاطرنشان کرد: کمیته‌های حمل و نقل و ترافیک، شهرهای تاب آور، ارتقای زیست پذیری، شبکه بانوان شهرهای آسیایی و همچنین کمیته اعضای شوراها در شهرهای آسیایی از جمله این کمیته هاست.

وی افزود: تشکیل کمیته‌های تخصصی بحران، ضدعفونی معابر و تجهیز خودروهای آتش نشانی و آرامستان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سمعی بصری برای ارائه تبلیغات و اطلاع‌رسانی عمومی، توزیع بسته‌های حمایتی و جذب مشارکت‌های مردمی، توزیع بسته‌های بهداشتی در مناطق حاشیه‌ای شهر از جمله موارد طرح شده در این نشست بود.

بذرافشان یادآور شد: ضدعفونی و گندزدایی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، جمع‌آوری متکدیان و معتادان و افراد آسیب‌پذیر از سطح شهر، راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی با شعارهای مختلف، تشکیل فرهنگسرای مجازی و تولید محتوا بر بستر این فرهنگسرا، ایجاد امکان گردشگری مجازی، ارتباط با شهرهای خواهرخوانده به منظور تبادل تجربیات بر مبنای دیپلماسی شهری، اجرای موسیقی در مجتمع‌های مسکونی و غیره از دیگر سرفصل اقداماتی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی با بیان اینکه کاشان از سال ۱۳۹۴ عضو سازمان جهانی مجمع شهرداران آسیایی است، گفت: این سازمان در سال ۲۰۰۴ با هدف همگرایی و انتقال تجارب بین شهرها، شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در سرتاسر آسیا به منظور دسترسی به رونق و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحت نظارت شهرداری تهران تأسیس شد و تاکنون بیش از یکصد شهر آسیایی به عضویت این سازمان در آمده‌اند.