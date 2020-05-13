اتحادیه عرب از دولت جدید عراق حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب در تماس تلفنی خود با مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق بر حمایت این اتحادیه از دولت جدید عراق در مبارزه با بحران‌های کنونی تاکید کرد.

وی در ادامه افزود، هماهنگی مواضع عربی و از بین بردن اختلافات داخلی میان کشورهای عربی و تقویت همکاری‌ها در راستای خواسته‌های این ملت‌ها بسیار مهم است.

ابوالغیط همچنین انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق را تبریک گفت.

از سوی دیگر مصطفی الکاظمی با رمزی نعمان نماینده ویژه در عراق در خصوص بحران‌های اقتصادی این کشور و تلاش برای تحقق اصلاحات اقتصادی رایزنی کرد.