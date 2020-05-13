نظارت برفرآیند قانونی عرضه کالا تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امام یگانه صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: ضمن نظارت بر فرایند قانونی عرضه کالا توسط دستگاه‌های مسئول لازم است انبارهای کالا و اقلام برای جلوگیری از قاچاق شناسه دار و مشخصات مربوط رصد شود.

وی بر ضرورت تشدید مبارزه با قاچاق کالا و احتکار توسط دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد و گفت: امسال با برنامه‌ریزی‌های لازم توسط دستگاه‌های مربوط، مقابله با قاچاق کالا با جدیت و تلاش بیشتری دنبال می‌شود.

فرماندار اردبیل افزود: نظارت همه جانبه بر بهره‌برداری تخصصی از سامانه جامع انبار موجب جلوگیری از فساد می‌شود و در این زمینه دستگاه‌های متولی اهتمام ویژه داشته باشند.

امامی یگانه همچنین نظارت همه جانبه در خصوص سامانه جامع انبار و سامانه تجارت را خواستار شد و افزود دستگاه‌های متولی باید گزارش اقدامات خود را به طور مستمر ارائه کنند.

وی به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: همگام با عملکرد سامانه جامع انبار، سازمان صمت نیز با بسته‌های اطلاع رسانی، آگاهی مردم را افزایش دهد.

امامی یگانه همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و اصناف و سایر گروه‌های هدف را مفید دانست و گفت: کالاهای بدون مشخصات و شناسه معتبر نباید مورد استقبال عموم مردم قرار گیرد.