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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارندگی ها در زنجان کاهش دارد/ افزایش دمای هوا

بارندگی ها در زنجان کاهش دارد/ افزایش دمای هوا

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: از اول مهرماه سال گذشته تا ۲۲ اردیبهشت ماه سالجاری ۳۳۶ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش دارد

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به میزان بارندگی‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال گذشته تا ۲۲ اردیبهشت ماه سالجاری بیش از ۳۳۶ میلی متر بارش در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: میزان بارش‌ها در این بازه زمانی نسبت به میانگین بلند مدت هم بیش از هشت درصد افزایش دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: آسمان استان قسمتی ابری بوده و بارش پراکنده باران و رعد و برق برخی از مناطق را فرا می‌گیرد که در این شهروندان در بلندی‌ها تردد نکنند.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان زنجان از اواخر روز پنجشنبه افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.

کد مطلب 4924430

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