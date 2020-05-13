در حال بررسی پیشنهادات هستم/ باید به مربیان ایرانی اعتماد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال تیم‌ها به جذب بازیکنان و مربیان مورد نظر خود پرداخته اند. رضا صفایی پشت خط زن تیم والیبال سایپا که فصل گذشته در نیم فصل مسابقات پیشنهادی از تیم ترکیه‌ای داشت با مخالفت باشگاه سایپا به کار خود در رقابت‌های داخلی ادامه داد.

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصمیمش برای ادامه کار در مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: چند پیشنهاد داخلی دارم و برای انتخاب مناسب در حال بررسی گزینه‌ها هستم. تا ۱۰ روز آینده تصمیم نهایی خود را خواهم گرفت. فصل گذشته در نیم فصل مسابقات از باشگاه ترکیه‌ای پیشنهاد داشتم که به دلیل عدم رضایت باشگاه سایپا رد کردم و در تیم این ماندم. امسال قطعاً لیگ سختی در پیش خواهیم داشت امیدوارم بتوانم تصمیم خوبی بگیرم.

صفایی که عنوان بهترین پشت خط زن لیگ برتر را نیز کسب کرده است درباره شرایط تمرینی خود با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: در این مدت سعی کردم آمادگی بدنی خود را حفظ کنم. با توجه به اینکه مسابقات لیگ در فصل جدید زودتر آغاز می‌شود باید هرچه سریع‌تر به شرایط بدنی ایده آل برسم تا خود را برای حضور در فصل جدید آماده کنم.

ملی پوش سابق تیم والیبال درباره انتخاب سرمربی تیم ملی نیز گفت: تیم ملی کارشناسان و بزرگان بسیاری برای تصمیم گیری در این زمینه دارد اما به نظرم مربیان ایرانی زیادی داریم که دست کمی از مربیان خارجی ندارند. شاید ترسی برای انتخاب مربی ایرانی وجود دارد که نباید اینطور باشد و باید به مربیان ایرانی اعتماد کرد.

وی ادامه داد: باید از مربیان ایرانی بدون ترس حمایت کنیم و امیدوارم فدراسیون والیبال بهترین تصمیم را برای تیم ملی بگیرد تا در المپیک توکیو قدرتمند شرکت کنیم.

صفایی درباره فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال نیز گفت: شنیده ام فدراسیون بسیار با برنامه و جدی مسابقات را آغاز خواهد کرد. اگر رقابت‌های لیگ با برنامه و پویا برگزار شود تیم ملی قدرتمندی خواهیم داشت و برعکس اگر لیگ ضعیف باشد بازیکنان هیچ کمکی به تیم ملی نخواهند کرد. با حضور داورزنی در رأس فدراسیون والیبال به رقابت‌های لیگ برتر در فصل جدید بسیار خوشبین هستم.