توسعه باغات زیتون در ردیف طرح های ملی قرار می گیرد

علی اکبر تناکی در گفتگو با خبرنگار مهر از زیتون پس از گندم به عنوان یک محصول مهم و محوری یاد کرد و افزود : سازگاری و قابلیت کشت زیتون در شرایط اقلیمی متفاوت در 24 استان کشور به خصوص خراسان جنوبی و استحصال یک کیلوگرم روغن از پنج کیلوگرم زیتون از دیگر عوامل اجرای این طرح محوری است.

وی ضمن تاکید بر توسعه کشت زیتون خاطرنشان کرد : در حال حاضر سطح زیر کشت باغات زیتون خراسان جنوبی بالغ بر 500 هکتار است.

تناکی اظهار داشت : کار کشت زیتون از سال 76 در مناطق مستعد کشت از قبیل بیرجند ، نهبندان ، درح و ... آغاز شده و در صورت توجه و حمایت بیشتر از این محصول ، مطالعه و بررسی ارقام مناسب و سازگار با اقلیم این استان در دستور کار قرار می گیرد.

وی یادآور شد : در سال جاری بیش از 40 هزار اصله نهال از ارقام زرد روغنی در بین کشاورزان توزیع شده است.

تناکی تاکید کرد : کشت زیتون در این استان دارای قدمتی طولانی است هم اکنون در روستای فسون از توابع شهرستان بیرجند درخت زیتونی با قدمت بالا وجود دارد که نشانگر سازگاری بعضی از ارقام در منطقه می باشد.

وی تصریح کرد : در سال زراعی جاری پروژه بررسی کمیت و کیفیت روغن ارقام مختلف زیتون در این استان در دست اقدام قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد : در راستای حمایت از این محصول در سال جاری یک دستگاه روغن کشی زیتون به استان اختصاص داده شده است که در سال زراعی جاری اولین روغن زیتون استان استحصال خواهد شد.

تناکی افزود : به منظور آشنایی زیتونکاران و تعاونی زنان روستایی با فرآورده های زیتون از قبیل کنسرو و ... آموزش های لازم با حضور کارشناسان دفرت زیتون وزارتخانه در شهرستان های بیرجند و نهبندان برگزار شده است.