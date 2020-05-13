به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی به شکست های «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در منطقه پرداخت.

در این گزارش آمده است که اقدام امارات در تحریم قطر و محاصره این کشور در سال ۲۰۱۷ تاکنون شکست خورد چرا که آمریکا و وزارت خارجه این کشور خطاب به همپیمانان عرب خود تاکید کردند که دست کشیدن از قطر به عنوان هم پیمان استراتژیک در خاورمیانه کار احمقانه‌ای است.

قطر نیز در زمانی اندک توانست این محاصره را شکسته و به تبادلات تجاری خود ادامه دهد، اقدامی که شکست سنگینی برای بن‌زاید به‌شمار می‌رود.

جنگ یمن نیز نمونه دیگری از شکست های بن زاید محسوب می شود چرا که این جنگ تبدیل به تحمیل هزینه های هنگفت نظامی و انسانی به بن زاید شده است.

اقدامات امارات در یمن و هم‌پیمانی با جدایی طلبان جنوب این کشور باعث خسارت‌های گسترده‌ای به نظامیان اماراتی در یمن در جریان درگیری با دیگر شبه نظامیان شده است. علاوه بر آن ساکنان جنوب یمن به شدت از سیاست‌های امارات در این کشور ناراضی هستند.