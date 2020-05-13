چهلمین روز هوای سالم در پایتخت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کیفی هوای پایتخت امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفی هوای پایتخت، میانگین غلظت آلاینده‌های پایتخت تا این ساعت بر روی عدد ۶۱ قرار دارد.

ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با قرارگیری بر روی عدد ۵۲، وضعیت کیفی هوا را از حالت پاک خارج کرده است اما منو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون در شرایط پاک قرار دارند.

بر اساس این آمار وضعیت کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته ۱۰ روز بیشتر در شرایط سالم (قابل قبول) قرار دارد.