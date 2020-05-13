  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰

آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران؛

چهلمین روز هوای سالم در پایتخت ثبت شد

چهلمین روز هوای سالم در پایتخت ثبت شد

میانگین غلظت آلاینده های هوای پایتخت با قرارگیری بر روی عدد ۶۱ در شرایط سالم قرار گرفت و به این ترتیب چهلمین روز هوای سالم از ابتدای سال تاکنون در تهران ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کیفی هوای پایتخت امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفی هوای پایتخت، میانگین غلظت آلاینده‌های پایتخت تا این ساعت بر روی عدد ۶۱ قرار دارد.

ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با قرارگیری بر روی عدد ۵۲، وضعیت کیفی هوا را از حالت پاک خارج کرده است اما منو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ازن، دی‌اکسید نیتروژن، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون در شرایط پاک قرار دارند.

بر اساس این آمار وضعیت کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته ۱۰ روز بیشتر در شرایط سالم (قابل قبول) قرار دارد.

کد مطلب 4924478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      الحمدالله ...!؟پایتخت نشینان الان دارندزندگی می کنندپساکرونااصلاح کرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها