بابک مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دنبال شیوع ویروس کرونا مشاورین املاک کرمانشاه نیز خسارت دیدند، اظهار داشت: در تهران با توجه به اینکه در هر واحد مشاوره املاک چند نفر به عنوان بیزینس کار حضور دارند میزان بیکاری و رکود بیشتر است اما در کرمانشاه این وضعیت کمتر است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش دید و بازدیدهای منزل و همچنین کاهش عرضه و تقاضا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیکاری و رکود در بازار مسکن کرمانشاه رخ داده است.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه گفت: متأسفانه به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت و اینکه فروشنده مسکن نداریم و مالکین اجازه دید و بازدید را به ویژه به مستأجران نمی‌دهند شاهد رکود در بازار هستیم.

مرادی بیان کرد: قیمت مسکن به طور میانگین حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول عنوان کرد: در این شرایط با توجه به اینکه درآمدها و هزینه مستأجران با هم همخوانی ندارد موجران باید حال مستأجران را رعایت کنند.

وی ادامه داد: نگران این هستیم با توجه به افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره بها نیز افزایش یابد در حالی که موجران باید انصاف را در حق مستأجران رعایت کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه بیان داشت: در این شرایط مردم از طریق سایت و فضای مجازی معاملات خود را انجام داده که در نتیجه گرفتار هم شدند، قیمت‌های کاذب نیز از همین منبع سرچشمه گرفته بنابراین از مردم درخواست می‌شود مراقب معاملات خود در سایت‌ها باشند همچنین مدیران مشاورین املاک هم از ورود به این سایت‌ها امتناع کرده و به التهابات بازار دامنه نزنند.