به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت الله مصطفی محامی در دیدار با مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان با تاکید بر دو مقوله تربیت و آموزش در حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: تشویق طلاب به مطالعه دقیق دروس و بالا بردن سطح علمی فارغالتحصیلان از محورهای مهم کاری در حوزه علمیه خواهران است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان، نیز در این دیدار با ارائه گزارش عملکرد حوزههای علمیه خواهران گفت: در ایام کرونا کلاسهای درس طلاب خواهر استان تعطیل نشده و دروس مربوطه با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی به طلاب ارائه شده است.
حجتالاسلام مرتضی عرب خالص، اظهار داشت: هماینک سه واحد مدرسه سطح ۲ و یک واحد مدرسه سطح یک برای طلاب خواهر در زاهدان فعالیت میکند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد دروس به طلاب خواهر ارائه شده است، تصریح کرد: طلاب خواهر طی پنج سال، ۱۹۰و احد درسی را بر اساس شرایط و قوانین، انتخاب و فرا میگیرند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران بیان کرد: طلاب خواهر در ایام شیوع ویروس کرونا با تولید و انتشار محتواهای مناسب در بستر فضای مجازی، فعالیتهای تبلیغی خود را ادامه دادهاند.
وی گفت: طلاب حوزههای علمیه خواهران با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اقدام به تولید ماسک و لباس مخصوص بیمارستان کردهاند.
حجت الاسلام عرب خالص با اشاره به توزیع ۱۶۰ سبد غذایی توسط نماینده ولی فقیه در بین طلاب نیازمند، افزود: در ایام شیوع ویروس کرونا، ۵۰۰ بسته کمک معیشتی توسط حوزه علمیه خواهران تهیه و در بین طلاب نیازمند توزیع شده است.
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