مقابله با کرونا مستلزم تولید چند نوع واکسن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشی که توسط گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر آنتونی فاوسی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در مریلند آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد چالش‌های فراوانی بر سر راه مقابله با ویروس موذی کرونا وجود دارد که چشم انداز مهار آن ظرف یک تا دو سال آینده را کمرنگ می‌سازد.

تا پیش از این تصور می‌شد برای درمان ویروس کرونا به یک واکسن نیاز است و ویروس یادشده از این لحاظ تفاوت معناداری با سایر ویروس‌های بیماری زا ندارد. اما تحقیق تازه انجام شده نشان می‌دهد که باید واکسن‌های متعددی برای نابودی این ویروس تولید شده و هر یک به گروه‌های خاصی از مردم تزریق شوند تا بتوان طی چند سال به شرایط عادی زندگی بازگشت.

به گفته پرفسور لری کوری، از اساتید دانشگاه واشنگتن و یکی دیگر از اعضای این گروه تحقیق، «ویروس کرونا موجب رویدادهایی بی سابقه در جهان شده و سرعت گسترش آلودگی و عفونت‌های ناشی از آن بسیار سریع‌تر از هر عفونتی در تاریخ مدرن بوده است. برای غلبه بر این چالش به تولید واکسن‌های متعددی نیاز است و تنها یک واکسن نمی‌تواند ویروس کرونا را به طور مؤثر درمان کند.

نویسندگان این مقاله هشدار داده‌اند که واکسنی که می‌تواند جلوی ابتلای افراد جوان به ویروس کرونا را بگیرد، لزوماً بر روی افراد کهنسال به درستی و با اطمینان عمل نمی‌کند و لذا باید برای گروه‌های جمعیتی، سنی، نژادی، قومیتی، جنسیتی و غیره واکسن‌های خاص و متفاوتی تولید شود. از همین رو ممکن است یک واکسن کرونا تنها برای درمان افرادی در یک بخش از جهان کارساز باشد و بر روی دیگر افراد به درستی عمل نکند. بنابراین تولید واکسن‌های کرونا فرایندی بسیار پرهزینه، زمان بر و دشوار خواهد بود.

به گفته این محققان کشف همین مساله ضرورت همکاری بین المللی همه کشورها و کنار گذاشتن خصومت‌ها برای تشریک مساعی و به اشتراک گذاری تجربیات کشورهای مختلف برای غلبه بر ویروس کرونا را ضروری می‌سازد.

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