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۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

" هدف ششم " صدر را رها نکرد

" هدف ششم " صدر را رها نکرد

رمان " هدف ششم " نوشته جیمز پاترسون این هفته هم در صدر پرفروشترین کتاب های نیویورک تایمز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در فهرست پرفروش ترین کتاب های هفته گذشته تغییراتی به وجود آمده است؛ به این ترتیب که " بدشانسی و دردسر " اثر لی چایلد در رده دوم قرار گرفت و " بچه های هورین " اثر تالکین را از رده خارج کرد.

همچنین کتاب " شکار نامرئی " نوشته جان ساندفورد ، سومین کتاب پرفروش هفته اخیر شناخته شد. در همین رده " جاده " اثر کورمک مک کارتی نیز ایستاده است.

در این فهرست " اتحاد پلیس های عبری " اثر مایکل چابون چهارمین کتاب پرفروش هفته بوده و " نبوغ ساده " نیز که دو هفته در صدر جدول بود به رده پنجم نزول کرده است.

همچنین " پنجمین اسب سوار " نوشته جیمز پاترسون در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

کد مطلب 492451

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