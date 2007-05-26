" هدف ششم " صدر را رها نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در فهرست پرفروش ترین کتاب های هفته گذشته تغییراتی به وجود آمده است؛ به این ترتیب که " بدشانسی و دردسر " اثر لی چایلد در رده دوم قرار گرفت و " بچه های هورین " اثر تالکین را از رده خارج کرد.

همچنین کتاب " شکار نامرئی " نوشته جان ساندفورد ، سومین کتاب پرفروش هفته اخیر شناخته شد. در همین رده " جاده " اثر کورمک مک کارتی نیز ایستاده است.

در این فهرست " اتحاد پلیس های عبری " اثر مایکل چابون چهارمین کتاب پرفروش هفته بوده و " نبوغ ساده " نیز که دو هفته در صدر جدول بود به رده پنجم نزول کرده است.

همچنین " پنجمین اسب سوار " نوشته جیمز پاترسون در جایگاه پنجم قرار گرفته است.