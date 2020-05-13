آیین احیای شب قدر در۳۰۰ مسجد آذربایجان غربی برگزار شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراسم معنوی نخستین شب قدر همزمان با ضربت خوردن حضرت علی (ع) با رعایت شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی در ۳۰۰ مسجد آذریجان‌غربی به صورت حضوری و در بسیاری از مساجد و حسینیه‌های استان به صورت آنلاین برگزار شد.

دیشب ندای «الهی العفو» در آسمان شهرهای آذربایجان غربی طنین انداز شد و مردم با وجود شیوع این بیماری ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور در مساجد و عده‌ای نیز به صورت آنلاین به راز و نیاز با خدای خود پرداختند.

امسال مراسم شبهای احیا با محدودیت زمانی دو ساعته در ۳۰۰ مسجد با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و نیز پروتکل‌های اعلامی‌از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد در این مراسم علاوه بر تب‌سنجی حین ورود به مساجد، استفاده از وسایل شخصی از جمله جانماز و کتب ادعیه نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت.

همچنین در بسیاری از مساجد آذربایجان‌غربی، آئین پرفیض نخستین شب از لیالی پرفیض قدر به صورت آنلاین با استفاده از شبکه‌های اجتماعی برگزار شد و علاوه بر سخنرانی مجازی روحانیان، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز به نوحه خوانی، روضه خوانی و قرائت دعای جوشن کبیر و به جا آوردن دیگر آداب ویژه این شب پرداختند.

شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان به عنوان لیالی پرفیض و پربرکت قدر در نزد شیعیان و بسیاری از مسلمانان جهان دارای جایگاه با عظمتی است و مردم در این شب‌ها به قرائت ادعیه، اقامه نماز و انجام مستحبات و شب زنده داری مشغول می‌شوند.