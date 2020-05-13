راه اندازی سینما زمینه ساز توسعه فرهنگی شهرستان سقز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی صبح امروز در جریان بازدید از روند بازسازی و احداث پردیس سینمایی استقلال سقز، اظهار کرد: تلاش در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان کردستان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی در این استان است و در همین راستا طی چند سال اخیر اقدامات و فعالیت‌های بسیار خوبی اجرایی و عملیاتی شده است.

وی با اشاره به نگاه حوزه هنری به مقوله فرهنگ و هنر، یادآور شد: حوزه هنری انقلاب اسلامی در کنار کمک به توسعه فرهنگی در استان تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای دسترسی بهتر مردم به مکان‌های فرهنگی را تقویت کند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در راستای راه اندازی و احداث سینما در شهرستان سقز، افزود: خوشبختانه در سایه حمایت‌های مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین همکاری بسیار خوب مدیران حوزه هنری از جمله مؤسسه فرهنگی و تبلیغی بهمن سبز کار احداث سینما استقلال سقز از بهمن سال گذشته آغاز شده است.

وی بیان کرد: هر چند که به دلیل گسترش ویروس کرونا در سطح استان به مدت دو ماه فعالیت‌های عمرانی این پروژه تعطیل شده بود ولی خوشبختانه از دو هفته قبل بار دیگر عملیات احداث و راه اندازی پردیس سینمایی استقلال سقز آغاز شده و تاکنون اقدامات خوبی در این پروژه اجرایی شده است.

مرادی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی سینما در شهرستان سقز، بیان کرد: شهرستان سقز با توجه به ریشه تاریخی و تمدنی دارای ظرفیت و استعدادهای بسیار خوبی در حوزه فرهنگ و هنر است و بدون شک با راه اندازی این پردیس گام بسیار بلندی برای اعتلای این ظرفیت‌ها برداشته می‌شود.

وی به سالگرد سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کردستان به ویژه شهرستان سقز اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری در سفر پر خیر و برکت خود در سال ۸۸ استان کردستان بر وجود ظرفیت‌های فرهنگی بیشمار در این استان تاکید نموده و کردستان را سرزمین فرهنگ و هنر نامگذاری کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: ما در حوزه هنری در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین کمک به توسعه و پیشرفت این استان در تمامی بخش‌ها از جمله بخش فرهنگ و هنر تلاش خواهیم کرد تا زیرساخت‌های فرهنگی از جمله سینما در سراسر این استان به شرایط استاندارد و میانگین کشوری برسد.

وی در بخش پایانی سخنان خود در جریان این بازدید بار دیگر از حمایت‌های همه مسئولان استانی و شهرستانی تقدیر کرد و گفت: به صورت ویژه باید از حمایت‌های فرماندارویژه شهرستان سقز، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و رئیس اداره آموزش و پرورش این شهرستان که تاکنون حمایت‌های بسیار خوبی را از پیشرفت این پروژه داشته‌اند تقدیر کنم و انتظار داریم که این حمایت‌ها تا زمان راه اندازی و بهره برداری از پردیس سینمایی استقلال کماکان ادامه داشته باشد.

در جریان بازدید رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، سرپرست کارگاه و مجریان پروژه توضیحاتی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته و همچنین وضعیت پروژه تا کنون را ارائه کردند.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مجری بازسازی پردیس سینمایی استقلال سقز این پروژه در مدت زمان ۷ ماه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این پردیس سینمایی دارای سه سالن مجزا با بیش از ۵۵۰ صندلی و همچنین کاربری‌های مختلف فرهنگی و تفریحی خواهد بود.