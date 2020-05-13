ردیابی موج دوم ویروس کرونا با رصد فاضلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان مشغول توسعه روش هایی برای استفاده از فاضلاب هستند تا نقاط شیوع ویروس جدید کرونا را مکان یابی و به این ترتیب موج دوم کووید۱۹ را ردیابی کنند.

گروهی بین المللی از کارشناسان آب فاضلاب مشغول تحقیق درباره روش های جدیدی هستند که می تواند عفونت در سطح جامعه را بدون نیاز به آزمایش تک تک افراد شناسایی کند. فرایندهای استاندارد جدید قابلیت شناسایی ویروس در آب دور ریز را دارند و تصویری از نحوه گسترش ویروس کرونا فراهم می کنند.

این گروه از محققان توسط بنیاد تحقیقات آب گردهم جمع شده اند و مهندسانی از دانشگاه شفیلد نیز بین آنها حضور دارند.

آنها مشغول توسعه طیفی از بهترین روش ها برای استفاده از فاضلاب هستند. این روش ها شامل جمع آوری و ذخیره نمونه های آب دور ریز و استفاده از ابزارهای ژنتیک مولکولی برای شناسایی سطح کووید۱۹ در آنها است.