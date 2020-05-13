محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز سرعت وزش باد در زابل به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر را به ۳ هزار متر کاهش داد و کیفیت هوای این شهر را ناسالم کرد.

وی افزود: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی پیش بینی می‌شود امروز و فردا نیز مانند روز گذشته وزش بادهای شمالی در شمال، نوار غربی و جنوب شرق استان ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه وزش باد بر روی دریای عمان تا پایان وقت امروز ادامه دارد، ادامه داد: وزش باد سبب می‌شود ارتفاع موج در دریای عمان به ویژه نواحی غربی به حدود ۱.۵ تا ۲ متر برسد.

وی تصریح کرد: وزش این بادها سبب کاهش ۵ تا ۷ درجه‌ای دمای هوا در سطح استان سیستان و بلوچستان می‌شود.