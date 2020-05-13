بسته های متبرک آستان قدس رضوی در دشتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری صبح چهارشنبه در این مراسم ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت مولی الموحدین علی (ع) اظهارداشت: در حال حاضر خادمیاران رضوی در سطح شهرستان از خواهر و برادر تشکیل شده که توفیق دارند نوکری آستان قدس رضوی در جهت خدمت به مناطق محروم انجام دهند.

وی افزود: در سه سال اخیر که این مجموعه فعال شده است اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و آموزشی در سطح شهرستان شاهد هستیم.

باغداری ادامه داد: جشن زیر سایه خورشید، شبکه نوجوانان رضوی، مشاوره‌های اجتماعی و مبارزه با بیماری کرونا از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: امروز نیز در راستای کمک‌های مومنانه مجموعه خادمیاران که با همکاری خیرین رضوی انجام شد بیش از ۸۰۰ بسته معیشتی متبرک آستان قدس رضوی در سطح شهرستان بین افراد آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا توزیع شد ه است.