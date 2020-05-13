توزیع ۳ هزار وعده غذای گرم در روستاهای مرزی شرق کشور

سرهنگ ضرغام مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دلاور مردان تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی ارتش تربت حیدریه این بار و در شرایط بیماری کرونا با تهیه و توزیع سه هزار وعده غذای گرم عطر دل انگیز مواسات، همدلی و کمک‌های مومنانه را به روستاهای مرزی شرق کشور رساندند.

فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی ارتش تربت حیدریه افزود: دلاورمردان این تیپ بنا به مأموریتی که از دو سال قبل به آنها ابلاغ شده بخش عمده‌ای از نیروها، تجهیزات و امکانات خود را به مرزهای شرقی کشور منتقل کردند تا در کنار سایر نیروهای مسلح از مرزهای کشور محافظت کنند.

وی تصریح کرد: اما آنچه که در طی این دو سال اتفاق افتاده به جز دفاع از کیان و آب و خاک جمهوری اسلامی، غیور مردان ارتش در تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی در بسیاری از عرصه‌های مختلف همانند سیل و زلزله و این روزها نیز در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا پای کار نظام و کشور آمدند و در کنار مردم به یاری نیازمندان شتافتند.

سرهنگ مرادی بیان کرد: در ادامه خدمت رسانی رزمندگان تیپ ۱۷۷ ارتش و از ابتدای شیوع ویروس کرونا نمونه‌هایی از تجهیزات رفع‌آلودگی، پایگاه‌های سلامت و پایش سیار، خودروهای طراحی و بهینه شده و کمک‌های مومنانه کارکنان ارتش برای امدادرسانی به مردم تربت حیدریه در مبارزه با ویروس کرونا به کارگیری شده است.

وی گفت: غیور مردان ارتش در روزهای سخت خودشان نشان دادند که ارتش در کنار مردم خواهد بود، همانطور که در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد، امروز هم در همه عرصه‌های مختلف به خصوص در حوادث طبیعی در کنار مردم است، چرا که خوشحالی مردم مایه افتخار ماست و این خدمت برای غیور مردان ارتش شب و روز نمی‌شناسد.