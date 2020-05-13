فرهنگ زکات را در جامعه نهادینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر چهارشنبه در شورای زکات استان با بیان اینکه پرداخت زکات یک واجب شرعی است، اظهار داشت: پرداخت داوطلبانه زکات بدون مطالبه گری امری مهم و ضروری است و باید ترویج داده شود.

وی خواستار فعال شدن شوراهای زکات روستایی شد و گفت: برای پرداخت زکات باید تشویق و تبلیغ صورت گیرد تا مردم نسبت به اعمال این فریضه واجب اقدام کنند.

وی با بیان اینکه میزان زکات واجب در استان کم است، اظهار داشت: باید با زبان تشویق مردم را برای پرداخت زکات ترغیب کنیم تا فرهنگ زکات بیشتر نهادینه شود.

به گزارش مهر، پارسال بیش از ۲۱ میلیارد تومان زکات در مازندران پرداخت شده است.