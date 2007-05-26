جمشید حمزه زاده درگفتگو با خبرنگارمهر درخصوص اجرای طرح سفر کارت درکشور افزود: پس از انعقاد قرار داد دستگاههای دولتی با سازمان میراث فرهنگی ، لیست هتلهای طرف قرارداد که 300 هتل در سراسرکشور است در اختیار دستگاههای متقاضی گذاشته می شود و کارمندان می توانند به میل خود از امکانات این مراکز استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد : کارمندان دولت می توانند از طریق سیستم رزرواسیون هتل مورد نظر خود را قبل از ورود انتخاب کنند.

وی گفت: به منظور ارائه تسهیلات به متقاضیان ، در تمامی مراکز اقامتی طرف قرارداد سیستم کارت خوان نصب شده است و گردشگران می توانند در صورت اتمام اعتبار کارت سفر خود از طریق شعب بانک رفاه ، نسبت به شارژ آن اقدام کنند.

مدیر کل گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : مجری این طرح شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی ، دارای 60 مهمانپذیر و مرکز اقامتی در سراسر کشور است ومسافران در صورت استفاده از مراکز تحت پوشش آن از تخفیف40 درصدی برخوردار می شوند .

حمزه زاده گفت: از طریق استفاده ازکارت سفر در تمامی استانهای کشور کارمندان دولت از تخفیف 20 تا 60 درصدی بهره مند خواهند شد .

وی افزود: هماهنگیها و برنامه ریزیهای لازم انجام شده و از اواسط خرداد ماه مسافران می توانند از امکانات و تسهیلات کارت سفر استفاده کنند.