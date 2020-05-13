۱۶۴ عمل جراحی اورژانسی در بیمارستان شفای سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی اکرم ظهر چهارشنبه در جلسه ویدئوکنفرانس با مسئولان مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان سمنان در محل دفتر خود ضمن بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا انجام عملهای غیر ضروری و غیر اورژانسی لغو شدند، ابراز داشت: در شرایط فعلی با ابلاغ دستور العمل های بهداشتی برنامهریزی برای انجام این عملها در دستور کار قرار گرفت که عملهای زیبایی استثنا و انجام نمیشود.
وی ضمن بیان اینکه از زمان شروع بیماری کرونا در استان سمنان تعداد ۱۶۴ عمل اورژانسی در بیمارستان شفا انجامشده است، افزود: این عملها مواردی نظیر سزارین، آپاندیس، کیسه صفرا و کاتترگذاری را شامل میشود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه بیماران قبل از جراحی به لحاظ بیماری ویروسی غربالگری میشوند، ابراز داشت: پس از انجام تستهای لازم و اطمینان کامل از عدم ابتلاء به بیماری و نبود سابقه فردی و خانوادگی عمل جراحی بر روی فرد انجام میشود.
اکرم بابیان اینکه پرسنل اتاق عمل بیمارستان در امر خدماترسانی به بیماران همه همت و توان خود را به کار میگیرند، تصریح کرد: تمام تجهیزات ایمنی فردی برای بیمار و کادر درمانی در بیمارستانها و درمانگاههای تأمین اجتماعی به بهترین نحو انجام میشود.
وی افزود: ضدعفونیهای محیطی و تجهیزاتی اصولی و مستمر از جمله اقدامات ضروری که به فراهمسازی محیطی عاری از هرگونه ویروس در اتاق عمل بیمارستان شفا کمک میکند که انجام این اقدامات برای درمانگاههای استان نیز در دستور کار است.
نظر شما