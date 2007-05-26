به گزارش خبرنگار مهر، دیدارحساس تیم های بارسلونا و گتافه از سری دیدارهای هفته سی و ششم رقابت های لالیگا امشب ساعت 30/23 از طریق رادیو ورزش پخش خواهد شد. این در حالی است که دیدار فردای تیم های پرسپولیس و ذوب آهن در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر، از طریق این برنامه به صورت مستقیم به سمع علاقمندان به ورزش خواهد رسید. این دیدار ساعت 30/16 دقیقه روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

بر پایه این گزارش، رادیو ورزش دیدارهای همزمان سه تیم استقلال، سایپا و استقلال اهواز که روز دوشنبه ساعت 30/16 برگزار می شود را با پیگیری لحظات حساس هر سه مسابقه ، به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

دیدار پرسپولیس - سپاهان در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی هم ساعت 30/16 روز جمعه به صورت مستقیم از رادیو ورزش پخش خواهد شد و سرانجام دیدار دوستانه تیم های انگلستان - برزیل در همین روز ساعت 30/22 از طریق این شبکه رادیویی پخش می شود.