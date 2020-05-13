حمایت روانی در بحران کرونا از رسالت های روانشناسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا چراغعلی، در نشست با جامعه روانشناسان استان با موضوع بررسی وضعیت روانی بعد از کرونا، ضمن تبریک روز روانشناس اظهارکرد: زمانی از نظر اجتماعی، رفتن نزد مشاوره و بهره گرفتن از برنامه های وی یک کار خاص که ویژه افراد متمول است، در نظر گرفته می شد اما امروزه نیاز به مشاوره یک ضرورت جدی برای همگان است.

وی با اشاره به شیوع کرونا، افزود: سناریوهای مختلفی برای کرونا پیش بینی شده بود ولی شواهد نشان می دهد که در فروردین ماه از بحران اولیه عبور کردیم.

چراغعلی گفت: با توجه به آسیب های روانی که متوجه بیماران و جامعه است باید بیش از پیش با گروه روانشناسان و مشاوران و تشکل های مردمی همکاری داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: روانشناسان به عنوان یک تشکیلات مردمی می توانند در بحران پیش روی کرونا که به شکل خاموش در حال اتفاق است، به ما کمک کنند.

وی اضافه کرد: در منابع دینی و علمی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، حمایت اجتماعی عنوان شده که سختی ها را برای افرد قابل تحمل تر می کند در این بیماری اجتماعی ما می‌توانیم حمایت بیشتری از دیگران داشته باشیم.

در این جلسه تعدادی از روانشناسان و مشاوران به بیان سخنان خود پرداخته و نظرات و راهکارهایی ارائه کردند.