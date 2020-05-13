۱۸۳ زندانی جرائم غیرعمد در قزوین چشم انتظار حمایت خیران هستند

حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خیران با اقدامات خود که در جهت گره گشایی از مشکلات مردم است، مظهر بخشش خدای متعال هستند و سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین کرده و با کار ارزشمند خود سنتی حسنه را در جامعه ثبت و ضبط میکنند و این خود سبب نزول رحمت الهی بر بندگان میشود.
رئیس ستاد دیه استان بیان کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است تا هر شخصی در انجام اقدامات خیر خواهانه تلاش کند و از دیگران سبقت بگیرد. امسال نیز مثل هر سال از اول ماه مبارک رمضان کاروان احسان و نیکوکاری فعال شده است و آن چه که مهم است شرکت در این کاروان نیکوکاری است و مقدار مبلغ کمک مهم نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال گذشته میزان کمکهای خیرین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که سبب شد تا ۲۱۰ نفر از زندانیان آزاد شوند. در حال حاضر نیز تعداد ۱۸۳ نفر زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان تحمل کیفر میکنند که مجموع بدهی این افراد بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان است که تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان توسط خیرین به ستاد دیه کمک شده و با این مبلغ ۵۱ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد و یا در شرف آزادی هستند.
وی تصریح کرد: مهمترین و بزرگترین خیرین خود شاکیان پروندهها هستند که باگذشت میتوانند موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان را فراهم کنند.
حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: کمکهای خیران به ستاد دیه نباید تنها مختص جشن گلریزان باشد و امیدواریم این کمکها در طی سال نیز ادامه داشته باشد تا بتوانیم زندانیان بیشتری را آزاد کنیم.
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