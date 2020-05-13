در پویش «میم مثل مردم» به دنبال معرفی آوینی های جدید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سجاده ستوده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در پویش «میم مثل مردم» به دنبال عمل به مطالبه و آرزوی رهبر معظم انقلاب در معرفی آوینی های جدیدی هستیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که بتوانند با گفتار، نوشتار و کارهای هنری و نمایشی، جزئیات جهاد عظیم مردمی در مبارزه با کرونا را به شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.

ستوده افزود: پویش «میم مثل مردم» با محوریت تجربه نگاری خدمات گروه‌های جهادی و مردمی در عرصه مقابله با کرونا، لبیکی به فرمان رهبر معظم انقلاب است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبری معظم انقلاب در خصوص لزوم ثبت تجربیات و دستاوردهای آزمون بزرگ ملت ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: پویش «میم مثل مردم» تلاش می‌کند در روایت این حجم عظیم از خدمات مردمی صورت گرفته، آوینی های جدیدی به فضای هنری و رسانه‌ای کشورمان معرفی کند.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان ادامه داد: ثبت هنرمندانه و زیبای تلاش‌های کم نظیر و عظیم مردمی در مقابله با ویروس کرونا و روایت صحیح، دقیق و زیبای مجاهدت‌های این مردم که بی شک یادآور مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس است، نیاز به نگاه هنرمندانه‌ای همچون نگاه آقا سید مرتضی آوینی دارد.

وی یاد آور شد: در «میم مثل مردم» به دنبال معرفی هنرمندان پرتلاشی هستیم که بتوانند با شناخت این نگاه و با توجه به ظرافت‌های لازم به روایت مجاهدت عظیم مردم ایران در مقابله با کرونا بپردازند.

ستوده با اشاره به اینکه تاکنون آثار خوبی برای دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، افزود: از عموم فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان که امکان ثبت این تجربیات بی نظیر را دارند، دعوت می‌کنیم تا با حضور فعال در این جشنواره، عظمت همدلی و همراهی ملت ایران در وقایع اخیر را در تاریخ ثبت کنند.

وی با بیان اینکه فعالان هنری و رسانه‌ای استان جهت شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب کلیپ، عکس، پوستر، مصاحبه، گفتگو، دل نوشته و خبر ارسال نمایند، ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا پایان خردادماه جاری است و آی دی @gil_cyber در شبکه‌های مختلف اجتماعی و نیز شماره تماس ۰۹۱۱۶۶۰۴۶۹۹ جهت دریافت آثار، ایده‌ها و پیشنهادات در اختیار علاقمندان می‌باشد.