اخذ تدابیرلازم حفاظتی برای اطفا به موقع حریق در مراتع استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و اطفا حریق عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران از اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بارش‌های مناسب و پوشش گیاهی خوبی که عرصه‌های طبیعی دارا هستند و در پی گرم شده هوا ضریب خطر آتش سوزی در این عرصه‌ها افزایش می‌یابد که ضروری است تا تدابیر لازم در قالب اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه برای جلوگیری و اطفا به موقع آتش سوزی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: به منظور واکنش سریع و به هنگام، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در تمامی شهرستان‌های استان تهران با تجهیزات و امکانات موجود به حال آماده باش در آمده‌اند تا در هنگام وقوع آتش سوزی‌های احتمالی سریعاً وارد عمل شوند.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها در امر پیشگیری از آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را مهم دانست و ابراز داشت: با توجه به اهمیت موضوع، خوشبختانه ارتباط و همکاری خوبی در سال‌های گذشته بین منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی وجود داشته است که امسال هم بنا به ضرورت، برقراری این همکاری در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

طاهری مقوله اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را در پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی مؤثر دانست و یادآور شد: با عنایت به تأثیرگذاری رسانه‌ها در شکل دهی و جهت دهی افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی می‌تواند در ارتقا آگاهی عمومی و مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع هرگونه آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی تأثیرگذار باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بر بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی برای پیشگیری هرچه بهتر از عرصه‌های منابع طبیعی در مقابله با آتش سوزی تأکید و از عموم مردم درخواست کرد: هنگام مراجعه به عرصه‌های منابع طبیعی ضمن رعایت نکات ایمنی و پرهیز از روشن کردن آتش، در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزی فوراً مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

گفتنی است جلسه ستاد پیشگیری و اطفا حریق عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران با حضور مدیران منابع طبیعی، فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های تابعه، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی از جمله هلال احمر، محیط زیست، آتش نشانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع برگزار شد و برخی از اعضا حاضر در این جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات مبنی بر تقویت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای توان مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی پرداختند.

شایان ذکر است چندی پیش نیز به منظور حفظ آمادگی و استفاده از ظرفیت‌های شهرداری تهران در امر مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی جلسه‌ای با حضور معاون خدمات شهری، رئیس سازمان آتش نشانی و برخی شهرداران مناطق تهران برگزار شد که در این جلسه بر تعامل بین دستگاهی و همکاری‌های لازم تأکید به عمل آمد.