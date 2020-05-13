کشف ۲۰۰۰ کیلو مواد اولیه محصولات بهداشتی قاچاق در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری بنام سال جهش تولید و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز به منظور حمایت از تولیدات داخلی، مأموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی در آزادراه کرج - قزوین به یک دستگاه خودرو نیسان مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقادیر زیادی مواد اولیه محصولات بهداشتی شامل ۲۵۰ کیلوگرم پتاسیم هیدرو اکسید، یک هزار و ۴۰۰ لیتر فسفنات، ۷۵۰ کیلوگرم پتاسیم قاچاق و فاقد هرگونه اسناد و مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد، گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی مواد کشف شده دو میلیارد ریال برآورد شده است.