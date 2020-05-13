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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خبر داد؛

کشف ۲۰۰۰ کیلو مواد اولیه محصولات بهداشتی قاچاق در ساوجبلاغ

کشف ۲۰۰۰ کیلو مواد اولیه محصولات بهداشتی قاچاق در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از کشف بیش از دو هزار کیلوگرم مواد اولیه محصولات بهداشتی قاچاق از یک دستگاه خودرو نیسان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلیمانی اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری بنام سال جهش تولید و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز به منظور حمایت از تولیدات داخلی، مأموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی در آزادراه کرج - قزوین به یک دستگاه خودرو نیسان مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقادیر زیادی مواد اولیه محصولات بهداشتی شامل ۲۵۰ کیلوگرم پتاسیم هیدرو اکسید، یک هزار و ۴۰۰ لیتر فسفنات، ۷۵۰ کیلوگرم پتاسیم قاچاق و فاقد هرگونه اسناد و مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد، گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی مواد کشف شده دو میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4924857

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