تعطیلی ۷۹ واحد صنفی متخلف از ابتدای شیوع ویروس کرونا در بوشهر

حسن فخرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازآنجایی‌که یکی از راه‌های کاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است و از طرفی حفظ سلامت نیروی کار از اهمیت بالایی برخوردار است مقررات ویژه‌ای از طریق فاصله‌گذاری اجتماعی علاوه بر رعایت اصول بهداشتی توسط بازرسین بهداشت محیط متناسب با نوع صنف اعمال شد.

وی بابیان اینکه جهت نظارت بر نحوه اجرای پروتکل‌های فاصله اجتماعی توسط صنوف، آموزش‌ها و بازدیدهای لازم انجام شد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در شهرستان بوشهر تاکنون ۱۰ هزار و ۶۴۰ مورد بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در سطح شهرستان توسط بازرسان بهداشت محیط انجام‌شده که از مکان‌های مذکور تعداد ۷۹ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شدند.

فخرایی بابیان اینکه ۱۲۶ پرونده تخلف به مراجع قضائی نظیر دادگستری و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد افزود: نظارت بر نانوایی‌ها به عنوان یکی از مراکزی که مردم روزانه به آن مراجعه می‌کنند به صورت مستمر صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: رعایت فاصله اجتماعی بین شاغلین و مشتریان و همچنین اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی ازجمله مواردی است که متصدیان صنف نانوایی ملزم به رعایت آن شده‌اند.

وی بیان کرد: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها و سایر صنوف مشابه رعایت بهداشت فردی، ضدعفونی کردن محل کار، ضدعفونی کردن سبدهای خرید، استفاده از دستکش‌های یک‌بار مصرف، ژل شستشوی دست ازجمله مواردی است که توسط بازرسین بهداشت محیط در حین بازدیدهای بهداشتی مورد پایش قرار می‌گیرد.

فخرایی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۱ بازرس در قالب ۱۵ تیم دونفره و یک‌نفره کار نظارت بر صنوف را بر عهده‌دارند و به صورت مستمر نظارت بر صنوف شهرستان بوشهر صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان کنترل آب و مواد غذایی تشدید شده است.