پیام تسلیت ارشد نظامی ارتش درشمال شرق کشور درپی حادثه ناوچه کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان، ارشد نظامی ارتش و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا در پیامی، شهادت شهدای ناوچه کنارک را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم رب شهدا و الصدیقین

سرزمین پر افتخار جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی ایثارگری‌ها و شهادت‌طلبی‌های نیروهای مسلحی جان گرفته که پاداشی جز شهادت برای آنان نیست.

اینجانب شهادت دلاورمردان ناوچه کنارک نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های ایران اسلامی را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و یکایک ملت پرافتخار کشورمان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم، در ایام شبهای قدر آرزوی متنعم شدن بر سر سفره حضرت علی علیه السلام و علو درجات را برای آن‌ها و صبر و شکیبایی برای خانواده محترمشان مسئلت می‌نمایم.

ارشد نظامی ارتش و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا

سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان»