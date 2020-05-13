کرونا موجب تعدیل نیروهای واحدهای صنفی گلپایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم سلیمانی ظهر چهارشنبه در جلسه حمایت از اشتغال شهرستان گلپایگان از پرداخت وام‌های یک و دو میلیون تومان با نرخ چهار درصد با باز پرداخت ۲۷ ماه در شهرستان گلپایگان خبر داد و اظهار داشت: طرح بسته‌های حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا در شهرستان گلپایگان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان گلپایگان از ابتدای اسفند سال گذشته تا اول اردیبهشت ماه ۵۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند، البته بیمه بیکاری به تمام ثبت نام شدگان تعلق نمی‌گیرد زیرا بعضی از این افراد بیمه کارفرما ندارند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان بیان داشت: در شهرستان گلپایگان به هر کارفرما ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان تسهیلات ۱۲ درصدی از هفته سوم اردیبهشت ماه به شرط حفظ اشتغال حداقل ۵۰ نیروی کار پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با شیوع بیماری کرونا بیشترین تعدیل نیرو در واحدهای صنفی گلپایگان بوده است، واحدهای صنعتی و تولیدی گلپایگان تعدیل نیرو نداشتند اما مشکل اصلی عدم پرداخت مطالبات دو شرکت مگاموتور و سازه گستر است که به قشر کارگر فشار وارد می‌شود.

توزیع اقلام بهداشتی میان مددجویان کمیته امداد گلپایگان

در ادامه عباسعلی لچینانی مدیر کمیته امداد گلپایگان اظهار داشت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون ۱۵۰ میلیون تومان اقلام بهداشتی به مددجویان تحت حمایت و حتی نیازمندان غیر تحت حمایت توزیع شده است.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان بسته غذایی کمک مومنانه به همراه یکهزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد گلپایگان توزیع شده است.

مدیر کمیته امداد گلپایگان تصریح کرد: تسهیلات قرض الحسنه اشتغال اسفندماه سال ۹۸ در کمیته امداد گلپایگان امهال شد و کارگران فصلی مشمول تبصره ۱۶ را تخت پوشش قرار دادیم و اکنون به آن‌ها مستمری پرداخت می‌شود.