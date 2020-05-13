بیماران سرطانی ملایر ۱۳۰ بسته حمایتی دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان عباس آذر همایون اظهار کرد: بیش از ۴۳ میلیون تومان برای تهیه این تعداد سبد کالا از طریق مشارکتهای مردمی و خیران هزینه شد.
وی افزود: این کمکها شامل برنج، چای، قند و شکر، روغن، پنیر، ماکارونی، رب گوجه و گوشت به ارزش هر بسته ۳۵۰ هزار تومان بود.
رئیس مجمع خیران سلامت ملایر ادامه داد: در صورت جمعآوری کمکهای بیشتری از سوی خیران، تا پایان ماه مبارک رمضان نیز یک مرحله دیگر بستههای مواد غذایی تهیه و بین بیماران نیازمند سرطانی توزیع خواهد شد.
آذرهمایون بیان کرد: همراه با بستههای سبد کالا یک بسته گوشت گرم و اقلام بهداشتی همچون یکهزار ماسک و یکهزار دستکش بهداشتی لاتکس بین بیماران سرطانی نیازمند توزیع شد.
وی یادآور شد: علاوه بر این در آستانه عید نوروز امسال نیز ۶۰ بسته مواد غذایی با مشارکت مردمی و خیران تهیه و بین بیماران نیازمند سرطانی توزیع شد.
رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا به منظور پیشگیری و مقابله با این بیماری به همت خیران ۲۰ میلیون تومان جمعآوری و برای خرید اقلام بهداشتی برای کادر درمان و بیماران نیازمند هزینه شد.
آذرهمایون ادامه داد: سال گذشته سه دوره سبد کالا با مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای بیماران نیازمند تهیه و توزیع شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر تهیه و توزیع بستههای مواد غذایی، سال گذشته ۷۰ میلیون تومان برای شیمی درمانی بیماران سرطانی نیازمند از طریق کمکهای مردمی و خیران هزینه و ۲۰ میلیون تومان نیز برای تهیه دارو به این بیماران مساعدت شد.
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