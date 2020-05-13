  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

روسای شبکه‌های کمیته علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی منصوب شدند

روسای شبکه‌های کمیته علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی منصوب شدند

قائم مقام وزیر علوم روسای شبکه‌های نانو فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ مجازی وابسته به کمیته دائم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی را منصوب کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالارآملی قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، طی احکام جداگانه‌ای، علیرضا خاوندی را به‌عنوان رئیس شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی، علی باستی را به عنوان رئیس شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی و  کریم نجفی برزگر را به عنوان رئیس شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کمیته دائم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) منصوب کرد.

در این احکام آمده است: «امید است در سایه الطاف الهی، در مسیر انجام ماموریت‌های محوله و همچنین اجرای مصوبات شورای هماهنگی، از جمله ارایه گزارش مستمر از فعالیت‌ها، جلب مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی‌و پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های شبکه در سطح ملی، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و تدبیر و اقدام در چارچوب آیین‌نامه مربوط، در گسترش فعالیت‌های شبکه موفق و موید باشید.»

کد مطلب 4924919
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها