به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالارآملی قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل، طی احکام جداگانه‌ای، علیرضا خاوندی را به‌عنوان رئیس شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی، علی باستی را به عنوان رئیس شبکه پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی و کریم نجفی برزگر را به عنوان رئیس شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای‌ اسلامی وابسته به کمیته دائم همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) منصوب کرد.

در این احکام آمده است: «امید است در سایه الطاف الهی، در مسیر انجام ماموریت‌های محوله و همچنین اجرای مصوبات شورای هماهنگی، از جمله ارایه گزارش مستمر از فعالیت‌ها، جلب مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی‌و پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، کمک به بهره‌مندی از فرصت‌های شبکه در سطح ملی، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و تدبیر و اقدام در چارچوب آیین‌نامه مربوط، در گسترش فعالیت‌های شبکه موفق و موید باشید.»