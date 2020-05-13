به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی پیش از ظهر امروز در نشست هماهنگی با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد استان خوزستان در راستای مهار ویروس کرونا، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سیر بیماری کرونا ویروس در استان خوزستان، اظهار کرد: بیماری، معلول رفتار و واکنش ما در جامعه است و اکنون همه ما مسئول هستیم.

وی افزود: با ویروسی سر و کار داریم که آن را نمی‌شناسیم و دارو یا واکسنی برای آن نداریم و تنها راه کنترل بیماری پیشگیری از برخورد با بیمار ناقل و ویروس است. این امر مگر با فاصله‌گذاری فیزیکی، حاضر نشدن در تجمعات، حفظ اصول بهداشت فردی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مکرر دست با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه که به صورت ساده با فرستادن پنج صلوات حین شستن دست که همان حدود ۲۰ ثانیه طول می‌کشد، میسر نمی‌شود.

علوی بیان کرد: یکی از توصیه‌های مهم ما شرکت نکردن در تجمعات و به خصوص برگزار نکردن مراسم‌های عروسی و فاتحه‌خوانی است که متأسفانه مشاهده می‌شود گاهی این موضوع رعایت نشده و حاصل آن موجی از بیماران مثبت بعد از برگزاری این مراسم‌ها است؛ اینجاست که نقش سمن‌ها می‌تواند در یاری ما برای جلب مشارکت و همراهی مردم از طریق اقناع عمومی و بزرگان و تأثیرگذاران اجتماع در رعایت نکات ایمنی پر رنگ می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین اقدامات خودجوش و جهادی سازمان‌های مردم نهاد و شیوه‌های عملکرد مبتنی بر پروتکل‌های بهداشتی درمانی از همه سازمان‌های مردم نهاد خواست که تمام ظرفیت خود را در بهبود شرایط کنونی در کنار بخش سلامت به کار ببندند.