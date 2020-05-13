به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه و تأثیر پژوهش در اداره سازمان‌ها، اداره کشور و جامعه و نیز بهبود وضع زندگی شهروندان بسیار حائز اهمیت است، از این رو طی سال‌های اخیر فعالیت‌های پژوهشی به عنوان یکی از نقاط قوت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در اولویت قرار گرفته است و نتایج مثبتی را رقم زده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اهمیت فعالیت‌های پژوهشی بر کسی پوشیده نیست از این رو مدیریت شهری همدان با برنامه ریزی های مناسب و هدفمند، فعالیت‌های پژوهشی در عرصه‌های مختلف را مورد توجه قرار داده و از نتایج مثبت آن در راستای ارتقای بهره وری سازمان و تهیه و تدوین چشم اندازهای مدیریت شهری بهره مند شده است.

مرتضی حضرت زاده عنوان کرد: همکاری و ارتباط با پژوهشگران در اولویت برنامه‌های حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری همدان قرار دارد و با حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در تهیه و تدوین ۹ مورد پایان‌نامه، ۴ مورد مقاله، ۴ طرح مطالعاتی، ۶ مورد تألیف و ترجمه و نیز تدوین ۹ دستورالعمل و آئین‌نامه آموزشی مرتبط با مدیریت شهری همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی بیان داشت: امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی، دستگاه‌های بخش دولتی و مؤسسات خصوصی از دیگر سیاست‌های این معاونت است.

وی گفت: در همین راستا و در حوزه دانشگاهی و دولتی همکاری و مشارکت‌های مختلف پژوهشی از سوی شورای شهر و شهرداری همدان با پارک علم و فن‌آوری استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دفتر آموزش و پژوهش استانداری، جهاد دانشگاهی استان، اداره کل آموزش و پرورش استان و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان همدان انجام شده است.

حضرت زاده اضافه کرد: در بخش خصوصی نیز همکاری‌های مشترک پژوهشی با مؤسسات آموزش زبان صورت گرفته و نتایج مثبتی نیز رقم خورده است.