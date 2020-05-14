  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۴۰

کریمی در گفتگو با مهر:

سیاست تشویقی برای توسعه اشتغال ضروری است

سیاست تشویقی برای توسعه اشتغال ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که به دلیل کرونا بیکار شده اند، باید سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه باید برای دوران پساکرونا از همین حالا سیاست‌های لازم اتخاذ شود، گفت: هر اقتصادی شرایط خاص خودش را دارد و اقتصاد ما هم شرایط ویژه ای دارد و مسئولان در تدوین سیاست‌های اقتصادی پساکرونا باید این موضوع را لحاظ کنند.

وی متذکر شد: شیوع ویروس کرونا در کشورمان باعث تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و خدماتی شده است و حتی برخی از کارفرماها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مساله باعث شده است به جمعیت چند میلیونی بیکاران کشور افزوده شود و یکی از اقدامات فوری که باید در برنامه اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که سیاست‌های تشویقی برای توسعه اشتغال و جذب نیروهایی که در این ایام بیکار شده اند، در نظر گرفته شوند.

کریمی گفت: از سوی دیگر واحدهای تولیدی در این چند ماه درآمد چندانی کسب نکرده اند و هزینه‌های آنان بسیار زیاد است و نیاز به تأمین مالی دارند که دولت باید موانع تولید را بردارد و از واحدهای تولیدی حمایت کند.

وی تاکید کرد: برای بهبود روند تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی باید تدبیر اساسی اتخاذ شود تا حجم نقدینگی کشور به سمت تولید سوق پیدا کند که از این طریق هم مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی حل می‌شود و هم شعار سال یعنی جهش تولید محقق می‌شود.

کد مطلب 4924967
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها