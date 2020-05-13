به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در دیدار با مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: هر چه زیرساخت‌های هواشناسی توسعه یابد و ما به داده‌های بیشتری از وضعیت اقلیم این استان دسترسی داشته باشیم تحلیل‌های بهتر و توسعه‌ای پایدارتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه به لحاظ منابع اعتباری محدودیت‌های زیادی وجود دارد اما سعی می‌شود برای توسعه سازمان هواشناسی از محل منابع استانی تخصیص‌های مناسبی پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به بادخیز بودن استان و تأثیر پدیده‌های خاکدار در فصل گرم سال گفت: شهرستان‌های دشتیاری و دلگان از جمله مناطق پر گرد و غبار استان هستند که به دلیل نبود ایستگاه هواشناسی اطلاعات ثبت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد لذا باید فعال سازی ایستگاه‌های این مناطق در دستور کار هواشناسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت اختلاف دمای گرم‌ترین نقطه با سردترین نقطه سیستان و بلوچستان و اختلاف ارتفاع موجود در جنوب، مرکز و شمال این استان گویای تفاوت‌های عمیق طبیعی و محیطی در این منطقه و به تبع آن تفاوت‌های اقلیمی است.

۲۴۴ روز سرعت باد در زابل به ۵۴ کیلومتر و بیشتر رسید

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به محدودیت‌های اعتباری سازمان هواشناسی گفت: هم‌اینک دستگاه سنجش غبار اداره هواشناسی زابل به دلیل خراب شدن و نیاز به تعویض قطعه از کار افتاده که این موضوع ما را با مشکل مواجه کرده است.

محسن حیدری با بیان اینکه هزینه قطعه خراب شده بیش از ۱۵۰ میلیون تومان است، افزود: این اتفاق در شرایطی انجام شده که تا چند روز آینده وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود و ما دیگر نمی‌توانیم اطلاعات غلظت غبار را ثبت کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع یک چالش بزرگ برای هواشناسی محسوب می‌شود چرا که گپ آماری پیش آمده غیرقابل جبران خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این مشکل سال گذشته برای دستگاه سنجش گردوغبار زاهدان نیز رخ داد و دستگاه به دلیل خرابی قطعه غیر فعال شد که به دلیل عدم تخصیص اعتبار همچنان دستگاه غیر فعال است.

وی بیان کرد: سال گذشته ۲۲۴ روز سرعت وزش باد در زابل ۵۴ کیلومتر بر ساعت و بیشتر از آن بوده که بسیاری از این روزها به جهت خیزش گردوخاک، شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر کاهش یافته و شرایط کیفی هوا در حالت ناسالم قرار داشته است.

حیدری اظهار داشت: دستگاه سنجش گردوغبار نه تنها برای زابل بلکه برای بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان ضروری است چرا که این استان بادخیز بوده و همواره با پدیده‌های خاکداری زیادی درگیر است.