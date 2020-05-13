به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بیوک چیت‌چیان از کهنه کتابفروشان ایران، مدیر انتشارات «المکتبه المرتضویه الحیاء الآثار الجعفریه» و کتابفروشی «مرتضوی» ۲۲ اردیبهشت درگذشت. او بیش از ۶ دهه از عمر خود را به کار انتشار و فروش‌های کتب مذهبی اشتغال داشت. کتابفروشی او در خیابان ناصرخسرو از شهرت خاصی برخوردار بود. او همچنین در نجف اشرف نیز به همین شغل شریف مشغول بود. به همین مناسبت نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی پیام تسلیتی را صادر کرده است که در ذیل آن را خواهید خواند:

انا لله و انا الیه راجعون

یکی دیگر از بزرگان نشر کشور دیده به جهان پوشید. آقای بیوک چیت چیان بنیانگذار انتشارات مرتضوی که عمری در راه گسترش معارف دینی کوشید و سال‌ها زیر سلطه ساواک در رژیم گذشته در عراق و ایران دست از کار فرهنگی بر نداشت از جهان خاکی رخت بر بست و به افلاکیان پیوست.

آشنایی من با آن زنده یاد به سال‌های ۵۵-۱۳۵۴ برمی‌گردد، که در بازار بین الحرمین کتابفروشی داشت و من در آن زمان برای خرید کتاب و لوازم التحریر به آن محل رفت و آمد داشتم.

در سال ۱۳۶۴ که در ناصرخسرو مغازه گرفتم، محل کارم روبروی مغازه ایشان بود، و همین رشته ارتباط و دوستی را بین ما محکم‌تر کرد. آن زمان مخابرات به راحتی خط تلفن واگذار نمی‌کرد و تلفن مغازه آن بزرگوار بدون هیچ چشمداشتی در اختیار من بود، که در طول روز امور کاری‌ام را ازطریق آن انجام می‌دادم. عضویت در انجمن اسلامی ناشران رابطه‌ام را با او افزون کرد و بارها در مراسم افطاری در منزل ایشان حضور یافتم.

در دوران ریاست اتحادیه وقتی که سازمان آب تصمیم گرفت قبوض آب بهای ناشران را با تعرفه تجاری حساب کند و حق اشتراک نیز از آنها بگیرد، از ایشان یاری خواستم و به لطف توصیه آن بزرگوار به پسرشان مهندس چیت چیان که وزیر نیرو بودند و وزیر محترم نیز ما را به آقای پرورش مسئول آب منطقه‌ای تهران احاله دادند و توانستیم با گفتگو مسئله آب ناشران را برای همیشه حل کنیم.

مرحوم چیت‌چیان پدری نمونه بود که فرزندانی صالح، اعم از پسر و دختر تربیت کرد، که یکی از آنها وزیر نیرو شد. این پسر نمونه اعلای تواضع، فروتنی و ساده‌زیستی بود و بارها من شاهد بودم که ایشان پدر سالخورده را که این اواخر ویلچرنشین هم شده بود با خود به مراسم مذهبی یا زیارت اماکن مقدسه می‌برد. پسری در خدمت پدری که عمر در تربیت و تحصیل او کوشیده بود. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بارها شاهد حمل کتاب از طرف پسر به غرفه پدر بوده‌ام. در ضمن آن مرد بزرگ پدر شهید نیز بود. بیوک چیت چیان یک ناشر نمونه، انسانی صادق و مردی صمیمی بود، که بیش از شش دهه از عمر خود را در راه نشر فرهنگ اسلامی نهاد و از دست رفتن مردی چون او مصداق عینی:

از شمار دو چشم یک تن کم * از شمارخرد هزاران بیش است

روانش شاد و یاد و خاطره اش ماندگار باد.